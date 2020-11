Piccinini: “Conte se l’è presa molto con Lautaro Martinez, il motivo”

Sandro Piccinini

Conte non è certo esente da critiche, anche per Inter-Parma di sabato. Sandro Piccinini, nel corso di “Sky Calcio Club”, sostiene che il tecnico se la sia presa con Lautaro Martinez per un particolare motivo accaduto nel corso della partita.

LE DISCUSSIONI – Sandro Piccinini comincia con l’operato del suo “omonimo”, l’arbitro di Inter-Parma: «Il rigore? Io non lo so se fosse rigore o meno, non lo voglio neanche sapere. Ma so per certo che l’arbitro non potesse avere la certezza che non fosse rigore, se non lo vedi dall’alto. Antonio Conte dopo la partita si è arrabbiato molto con Lautaro Martinez. Non ha fatto il nome, ma si è capito, per il gol subito: una palla persa in mezzo al campo, con Lautaro Martinez che non è andato a riprendersela subito. Si è fermato, ha guardato l’arbitro: Conte si è arrabbiato molto, è un atteggiamento che fa arrabbiare gli allenatori e capisco il motivo».