Piccinini: «Conte, mille motivi per restare! Inter, tutto troppo drammatizzato»

Per Piccinini Conte farebbe bene a rimanere all’Inter. Il giornalista, nell’ultima puntata di “Sky Calcio Club”, spiega come per lui sarebbe l’ideale che l’allenatore prosegua in nerazzurro.

DA CONFERMARE – Sandro Piccinini abbassa i toni su Antonio Conte: «All’inizio della stagione scorsa la situazione era un po’ più delicata per lui. C’era stato quello sfogo e tante incertezze, adesso c’è uno scudetto vinto bene e un gruppo gestito bene che è cresciuto. Ha bisogno, per affrontare la Champions League, di qualche ritocco e non di una rivoluzione. Secondo me ha tutto l’interesse a rimanere nella società. Poi il suo ruolo è stato valorizzato, ha un dirigente amico come Giuseppe Marotta. Ci sono tutti i presupposti, anche la società dopo questo prestito avrà margini in campagna acquisti. Secondo me si è drammatizzata troppo la situazione attorno all’Inter: è una situazione in grosse difficoltà come tutte le società, ma in teoria stiamo andando di fronte a una ripresa. Quindi io, ripeto, non vedo una situazione così complicata. Conte ha mille motivi per rimanere».