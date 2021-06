Piccinini: «Barella fa bene allo spogliatoio! Poi di lui mi piace una cosa»

Barella ha fornito l’assist per il secondo dei tre gol con cui l’Italia ha battuto la Svizzera (vedi articolo). Sandro Piccinini, parlando a Sky Sport, ha evidenziato le qualità del centrocampista dell’Inter.

QUANTA QUALITÀ – Sandro Piccinini trova tante doti in Nicolò Barella: «L’accelerazione, la percussione. Lui è un incursore, l’abbiamo visto quest’anno in tante occasioni: ha il cambio di passo. In questo torneo la prima partita ha cominciato con qualche difficoltà, perché la Turchia era molto chiusa e non concedeva spazi in mezzo al campo. Poi, quando la partita si è aperta, è stato decisivo con le sue incursioni. Stasera ha fatto il suo: le grandi giocate le hanno fatte gli altri. Però lui è il giocatore che può garantire la grande giocata e la continuità. Poi mi piace questo spirito: giocatore che fa bene allo spogliatoio e che è positivo. Adesso c’è abbondanza a centrocampo, non lo so come Roberto Mancini si metterà col ritorno di Marco Verratti. Però bene così: diventa impegnativo, col passare del tempo Mancini dovrà attingere a tutta la rosa».