DIFFICOLTA’ – Queste le considerazioni di Piccinini: «L’Atletico Madrid non sembra neanche una squadra di Simeone. Era abituata a subire mezzo gol a partita, adesso siamo oltre ad uno a partita. Numeri non da Cholo. Ha pagato il tentativo di cambiare pelle. Quando è venuto meno Griezmann è mancato nella fase offensiva, ma dietro subisce troppo, è squilibrata e la difesa non è protetta dal centrocampo. C’è qualcosa che non va. Ma è la partita dell’anno per l’Atletico, ci metteranno qualcosa in più. L’Inter dovrà fare attenzione. All’andata c’erano almeno tre gol differenza, ce ne sarebbero di più se valutassimo la stagione e la qualità del gioco, ma anche se dovessimo fare un confronto uno contro uno non ci sarebbe partita. Però ne ho viste tante, so che la Champions League in questo stadio con l’Atletico Madrid che si gioca il tutto per tutto. L’Inter non ha dato segni di stanchezza, ci sono tutte le premesse per una grande partita dei nerazzurri»