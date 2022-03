Piatek: «Scudetto? Lotta tra Inter e altre tre. Io pronto a fare la storia»

Piatek, arrivato alla Fiorentina nel corso del mercato di gennaio, è carico per questa sua nuova esperienza. In una lunga intervista alla collega Francesca Bandinelli sul Corriere dello Sport, ha parlato della sfida di Coppa Italia contro la Juventus e della lotta scudetto in Serie A tra l’Inter e le altre.

CARICO – Piatek è pronto per sfidare la Juventus in Coppa Italia e alla Fiorentina vuole fare la storia: «Sono pronto a fare la storia alla Fiorentina. Cosa abbiamo noi in più della Juventus? Il cuore! Voglio dimostrare chi sono sempre, anche in Serie A. L’unica cosa che conta, adesso, è quella di essere tutti protagonisti di una grande partita. Per la città e pure per noi: dovremo muoverci bene e vincere. Questa partita vale pure di più, perché è la semifinale di Coppa Italia. Io però non mi distraggo, penso solo ad essere concentrato sul campo. Solo così potranno accadere cose positive. Tocca a noi costruirle».

LOTTA SCUDETTO – Piatek dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Lassù in cima alla classifica la corsa è a quattro: Inter, Milan, Napoli e anche Juventus. Per noi l’obiettivo è l’Europa, è alla portata».

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli