Il piano della nuova Inter di Chivu: ‘meno alti e bassi in stagione’ – CdS

Da oggi ieri è partita ufficialmente la nuova Inter di Chivu. Oggi secondo allenamento ad Appiano Gentile e domani partenza per gli States. Per la stagione che verrà, l’allenatore rumeno dovrà impostare il suo lavoro per evitare di ripetere gli errori dell’ultima Inter di Simone Inzaghi.

LIMITARE UN PROBLEMA – L’ultima di Inter di Inzaghi è arrivata in fondo a tutti, tanto da giocare ben 59 partite, esclusa la finale di Coppa Italia. E adesso gli stessi giocatori si ritroveranno tra pochi giorni al Mondiale per Club per continuare in questa stagione praticamente infinita. Ma uno dei problemi di questa Inter, che non è riuscita a portare a casa nulla, è stata quello dei troppi alti e bassi in stagione. La squadra, infatti, ha toccato vette di livello molto alte, per poi abbassarsi clamorosamente durante il corso della stagione. Alla fine questo ha pagato. E uno dei motivi principali, sottolinea il Corriere dello Sport, è stata la stanchezza, che ha logorato diversi giocatori. Questa ha fatto sì che si appesantissero le gambe e Lautaro Martinez e compagni hanno pagato nei finali delle partite, facendosi rimontare tantissime volte. Qui il Napoli ne ha approfittato.

Infortuni da limitare per la nuova Inter di Chivu

INFORTUNI – Chivu dovrà dunque adottare un piano ad hoc affinché questo problema della stanchezza non si ripeta più, o meglio dovrà trovare dei metodi per limitarlo. Alla stanchezza bisogna aggiungere anche la ricorrenza degli infortuni. L’ultima Inter di Inzaghi ha convissuto con tantissimi guai fisici, tant’è che l’allenatore piacentino si è ritrovato spesso a corto di uomini, chiamando agli straordinari quelli “sani”. Ecco perché nella nuova Inter di Chivu il nuovo preparatore atletico Stefano Rapetti cambierà sicuramente l’impostazione del lavoro. Anche se il Mondiale per club di mezzo non faciliterà il tutto. Per i giocatori i giorni di vacanza saranno veramente ridotti.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.