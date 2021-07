Pià: «Satriano va aspettato! L’Inter trovi realtà e contesto giusto»

Satriano, col gol che ieri ha sbloccato Inter-Crotone 6-0 (vedi highlights) ha portato a nove i suoi gol nel precampionato, allenamenti congiunti compresi. L’ex attaccante Inacio Pià, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, traccia un profilo dell’uruguayano.

IL NUOVO PROTAGONISTA – Inacio Pià chiede spazio per la crescita di Martin Satriano: «Ragazzo interessante, molto interessante. Ho avuto la fortuna di vederlo parecchie volte, è giovane e va aspettato. Però bisogna crederci, bisogna aspettarlo. In questo momento all’Inter non gioca, è sotto gli occhi di tutti. Bisogna trovare la realtà e il contesto giusto dove esprimersi, perché il ragazzo c’è. Deve avere minutaggio e avere continuità».