Pezzali: “Tifoso Inter bipolare e schizofrenico! L’obiettivo di Conte…”

Max Pezzali, noto cantante e tifoso nerazzurro, ha parlato a “Sky Sport 24” del lavoro di Antonio Conte all’Inter e delle reazioni della tifoseria nerazzurra al momento attuale della squadra.

NUOVA MENTALITÀ – Secondo Max Pezzali, noto cantante e tifoso nerazzurro, ha analizzato il momento dell’Inter e il lavoro di Antonio Conte: «Per come sono abituato da tifoso interista, l’interista è bipolare e schizofrenico. O tutto sta andando benissimo, oppure alla prima sconfitta partono le critiche. Abbiamo delle caratteristiche che Antonio Conte vuole scardinare. È meglio costruire e stabilire dei punti fermi, creando così una squadra che si abitua a giocare senza che esista l’alone costante della sfiga. Lui vuole costruire una mentalità forse non vincente sempre, ma basata sul lavoro e su dei princìpi solidi. Poi si può non essere d’accordo, ma una volta che la sposi la porti avanti fino alla fine».

SITUAZIONE ANOMALA – Pezzali ha poi parlato di Vidal e della situazione della squadra: «Sinceramente mi aspettavo che fosse determinante, anche perché lo stesso Conte ha dimostrato di tenerci particolarmente. Mi aspettavo che fosse meno pericoloso in certe situazioni in fase difensiva. Ad esempio in area mi fa paura vederlo, non lo conoscevo sotto questa veste. Mi sarei aspettato un po’ di più. Ho paura che sia una stagione dove poter giudicare i valori assoluti di chi sta in campo. L’Inter in difesa per esempio è in grandissima difficoltà, però vedo delle cose come per esempio i difensori che facciano degli errori grossolani che non si erano mai visti. Forse non sentono il pubblico, non sentono l’adrenalina, è una situazione molto anomala per tutti».