Pezzali: «L’Inter va in vantaggio e si spegne, intollerabile! E provi Onana»

Pezzali sottolinea uno dei tanti errori dell’Inter di Inzaghi: andare in vantaggio e smettere di giocare, come avvenuto sabato nel derby. Il noto cantautore, in collegamento dalla Florida per Supertele su DAZN, chiama la presenza di Onana.

SQUADRA FERMA – Max Pezzali è critico per la prestazione dell’Inter nel derby: «Un passo indietro per me inaspettato. Al di là della partita in sé ho visto proprio una regressione di tanti giocatori che non pensavo fossero a questo punto. Mi ero un po’ illuso che, dopo un po’ di partite, fossimo a pieno regime. Invece ho visto alcuni giocatori tornare alla casella di partenza. Manca quella garra che il reparto ha sempre avuto dall’epoca di Antonio Conte in poi. Per esempio: basta andare in vantaggio di un gol perché tutto si spenga. Improvvisamente si spegne la luce e si entra in atmosfera di vacanza: non si può, è inaccettabile! Manca la cattiveria in campo, l’agonismo la capacità di tenere la concentrazione e capire che manca ancora tantissimo. Questa cosa qui la trovo intollerabile. Sembrava che tanti degli episodi nervosi scaturissero dalla frustrazione di arrivare una frazione di secondo dopo. Massima stima per Samir Handanovic, che è un grandissimo portiere. Però è stranissimo che abbiamo lui e anche André Onana. Gli darei un’occasione? Se ce l’hai e l’hai pagato mettilo dentro, così tanto per provare».