Pezzali: «Facchetti riferimento, apprezzo Barella. Stupito da uno dell’Inter»

Pezzali, noto cantautore e tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’intervista per il Matchday Programme di Inter-Sassuolo. Tre le preferenze: una storica, Facchetti, una attuale, Barella, e una sua sorpresa personale. Leggi qui il numero integrale.

I PREFERITI – Max Pezzali racconta la sua passione per l’Inter con delle scelte fra passato e presente: «Giacinto Facchetti è stato da sempre un punto di riferimento, sia per tutto quello che ha dimostrato in campo da calciatore sia quando ho avuto il piacere di conoscerlo come persona. Con lui si potevano passare giornate intere a raccontare e parlare, ho conosciuto davvero un uomo di un’umiltà rara. Dei calciatori di oggi mi piace molto Nicolò Barella, è grintoso e per questo apprezzo anche il modo che ha di prendersela con se stesso a volte, lo fa perché è sempre spinto a migliorarsi. Poi mi piace come si muove in campo. Di questa Inter anche Alessandro Bastoni mi ha stupito molto in positivo».

Fonte: Matchday Programme Inter-Sassuolo