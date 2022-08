Petrucci: «Difesa Lazio alla prova del 9 con l’Inter! Sarri vuole conferme»

Sarà Lazio-Inter il primo big match della terza giornata di campionato. La difesa biancoceleste è chiamata ad una grande prova contro il miglior attacco della scorsa stagione. Sarri chiede continuità

PROVA DEL NOVE − Il commento su Sky Sport di Matteo Petrucci in vista di Lazio-Inter: «Pedro giocatore fondamentale per Sarri nonostante abbia 35 anni. Partirà dall’inizio perché al momento c’è Immobile che è una certezza, il quale viaggia ad una media di 35 gol a stagione. Difesa? È stato il reparto più rivoluzionato, nelle prime due Sarri non l’ha mai modificato. La società ha lavorato molto sul mercato e Sarri sta lavorando molto per organizzarla bene. Affrontare quello che è stato il miglior attacco dell’ultima stagione, ovvero l’Inter, rappresenta veramente la prova del nove».