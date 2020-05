Petriccione: “Contro l’Inter punto più alto della carriera! Tornare in campo…”

Petriccione – centrocampista del Lecce -, intervistato dal portale “Tutto Calcio Puglia”, racconta le prime impressioni dopo la ripresa degli allenamenti. Anche l’Inter è protagonista della sua stagione di debutto in Serie A

FINALMENTE IN CAMPO – Primo allenamento per il Lecce, parla Jacopo Petriccione: «Sto bene, finalmente, abbiamo ripreso gli allenamenti individuali. Dopo due mesi che stai a casa, in cui è stata tosta, soprattutto, mentalmente, tornare a fare attività all’aperto, seppur individualmente, già è tanto. Tornare allo stadio, sentire il profumo dell’erbetta e correre all’aria aperta è stato bello. Alcuni compagni non li ho visti proprio perché ci alleniamo massimo in quattro. Se capito nel turno con Giulio Donati, mi tocca correre il doppio (ride, ndr)».

RIPARTENZA SERIE A – Proprio sulla possibile ripresa della Serie A, fermata causa Coronavirus, Petriccione prova a spiegare il suo punto di vista: «Spero che prendano una decisione al più presto. L’incertezza non fa bene a nessuno. Lavorare così non va affatto bene. Sono un po’ preoccupato perché da poco abbiamo avuto una bambina e il mio pensiero va a lei. Se, però, dovessimo ricominciare nella massima sicurezza, lo faremo senza problemi».

INTER APICE STAGIONALE – Il classe ’95 Petriccione non ha dubbi sulla sua miglior partita in Serie A finora: «Credo la partita contro l’Inter. Per me è stato il punto più alto della carriera. Giocare contro una squadra blasonata e fare una prestazione come quella è stato stupendo. Penso che quella partita sia stato il momento più alto in carriera. La rosa dell’Inter è di livello, anche se credo che la Juventus sia ancora una spanna su».

Fonte: Tutto Calcio Puglia – Stefano Sozzo