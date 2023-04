Petrescu: «Chivu post Inzaghi? No esperienza, ma è opportunità!»

L’Inter può esonerare Inzaghi visti i pessimi risultati ottenuti. Chivu tra i possibili indiziati per coglierne l’opportunità. L’ex giocatore Petrescu consiglia

OPPORTUNITÀ − Dan Petrescu consiglia il connazionale dell’Inter: «Chivu come post Inzaghi? Si, perché no? Se ha questa possibilità, dovrebbe coglierla, anche se non ha ancora l’esperienza necessaria. Anche se è stato un grande giocatore, come allenatore serve esperienza per raggiungere un club come l’Inter». Le sue parole a DigiSport.