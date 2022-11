Petrachi tuona: «Spalletti all’Inter? Colpa società, non ha creduto in lui!»

Petrachi difende il lavoro e la carriera di Spalletti, che al Napoli si sta riprendendo una grande rivincita. L’ex dirigente risponde alla domanda sull’esperienza all’Inter

RICICLATO − Gianluca Petrachi, ex dirigente di Torino e Roma, si è espresso su Spalletti e il suo passato in nerazzurro: «Luciano Spalletti è un allenatore costantemente riciclato. Spesso parlava con Ventura, si confrontava con questo collega. Ciò rappresenta un simbolo di forza ed intelligenza, ma bisogna essere supportati in alcune situazioni. All’Inter Luciano non ha fallito, ma non ha vinto perché la società non ha creduto realmente nel suo progetto». Le sue parole a One Station Radio.