Petrachi sicuro su Bremer: «Che giocatore! Chi lo prende fa un affare»

Bremer è finito nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro lo ha messo come priorità assoluta per rafforzare la propria difesa. L’ex DS di Torino e Roma, Gianluca Petrachi – che lo ha portato in granata – elogia il giocatore

BEATO CHI LO PRENDE − Petrachi su Teleradiostereo racconta le qualità di Bremer, giocatore fortemente in orbita Inter (vedi articolo): «Bremer è un giocatore eccezionale. Meticoloso, attento e con tanta voglia di migliorarsi. Quando lo portai a Torino per cinque milioni, venni molto criticato. Trovare difensori veloci, forti fisicamente è difficile. Questa sua grande qualità la vidi dal vivo in Brasile. Quando l’ho conosciuto capii che potevo puntarci. Merito suo: si è impegnato anche quando non giocava. Ci ha creduto sempre. Chi lo prende fa un affare strepitoso».