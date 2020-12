Petrachi: “L’Inter ha un giocatore devastante, nessuno ne parla. Conte…”

Gianluca Petrachi Roma

Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, è in collegamento con “Sportitalia Mercato”. Il dirigente, parlando dell’Inter, ha segnalato un giocatore in particolare che Conte non ha potuto quasi mai avere a disposizione nel suo anno e mezzo in nerazzurro.

ALLENATORE SUL PEZZO – Gianluca Petrachi non condivide le critiche su Antonio Conte: «Io credo che se ne siano dette tante su di lui. Per esempio che magari, a un certo momento del suo percorso, sia cambiato anche caratterialmente: era diventato anche più pacato, più tranquillo. Io credo che Conte sia un allenatore totalmente codificato, memorizzato. Io credo che si sia finito tardissimo (nella scorsa stagione, ndr): non c’è stata una preparazione vera e propria, ha dovuto lavorare su quei due-tre giocatori da inglobare su quelli che già aveva. Ha perso dei giocatori importanti: un giocatore come Stefano Sensi, che nessuno ne parla, nei primi sei mesi è stato devastante e determinante. Anche la rotazione di certi centrocampisti, che non gli ha permesso di cambiare uomini, ha fatto sì secondo me che qualche battuta d’arresto l’abbia avuta».

POSSIBILE RIALZARSI? – Petrachi analizza la stagione: «Si sa che la pressione sull’Inter è tantissima. Conte ha bisogno sempre di grande supporto della società e a un certo punto, secondo me, questo tipo di supporto forse l’ha sentito meno. Io credo che l’Inter abbia svoltato: il risultato di ieri può essere spartiacque per la stagione. Magari in Champions League deve stare sul pezzo, ma in campionato credo che l’Inter sia una grande pretendente per vincere lo scudetto».