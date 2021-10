Petrachi: «Inter da scudetto se fosse rimasto Conte! Napoli un sorpresa»

Petrachi, ex dirigente di Torino e Roma, esonerato dal suo impiego dopo una sola stagione in giallorosso, su TuttoSport ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Petrachi, ex dirigente della Roma, in un’intervista ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Il Milan sta lavorando bene da 2-3 anni e ha una sua identità, con calciatori sempre utili alla causa, convincenti. Se fosse rimasto Antonio Conte all’Inter… e lo dico non perché ce l’abbia con Simone Inzaghi, sarebbe stata ancora la favorita per lo scudetto. Il Napoli può essere la vera sorpresa e difendere la posizione che ha adesso. Per me anche la Juventus se la giocherà e penso che pure l’Atalanta da gennaio, possa rientrare in questa lotta».

Fonte: TuttoSport – Raffaele Auriemma