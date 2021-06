Petrachi: «Conte via dall’Inter? Evidentemente no garanzie per vincere»

Petrachi è amico di Conte e prova a capire perché, una settimana fa, il tecnico ha lasciato l’Inter. L’ex direttore sportivo della Roma, ospite di “Sportitalia Mercato”, presume responsabilità della proprietà.

ADDIO INEVITABILE – Gianluca Petrachi conosce bene Antonio Conte: «Ci conosciamo dal settembre del 1981. Amicizia storica, da bambini. In questi momenti meglio lasciarlo da solo, deve metabolizzare le cose e non è mai sereno. Conte non conosce mezze misure: o è bianco o è nero, e non riguarda la Juventus. Evidentemente non gli hanno dato garanzie per vincere: se non le ha a quel punto preferisce mollare. Non vuole nemmeno perdere a calcetto, è la sua filosofia. Lui credeva di poter essere incisivo anche quest’anno, soprattutto per la Champions League. Ma se ti disfi di altri giocatori, tipo Achraf Hakimi, dice arrivederci e grazie. Nessuno gli può dire nulla, da questo punto di vista Conte è intransigente: se deve dirti qualcosa, anche bruscamente, lo fa. Non è uno che gioca su più tavoli».