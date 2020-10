Petrachi: “Conte-Roma? Magari verità fuori tra qualche anno. Io e lui…”

Condividi questo articolo

Gianluca Petrachi Roma

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a “Radio Radio”. Tra i tanti argomenti trattati anche l’attuale tecnico nerazzurro Antonio Conte nel 2019 vicino ai giallorossi prima di firmare per l’Inter

SCELTA – Petrachi ha parlato così del tecnico dell’Inter: «Su Conte la verità la sappiamo solo io, lui e un’altra persona. Oggi non voglio dire cose che non hanno senso. Se ne sono dette tante. Magari tra qualche anno la verità verrà fuori. Fonseca ha idee innovative, ma deve migliorare ancora per diventare un top».