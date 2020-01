Petkovic: “Salto di qualità Inter, ha un condottiero. Scudetto…”

Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, è stato intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”. L’ex allenatore della Lazio ha parlato della corsa per il titolo in Serie A, ritenendo che l’Inter abbia un asso nella manica per la seconda parte di stagione.

PRONTI ALLA LOTTA – Vladimir Petkovic, da esterno, ipotizza chi sia favorito per vincere la Serie A: «La Juventus è ancora favorita, è abituata. L’Inter ha fatto il salto di qualità, ha un condottiero che pretende tanto da se stesso e da tutti (Antonio Conte, ndr). E occhio alla Lazio: questi sono momenti topici della stagione, la squadra biancoceleste ha qualità e potrebbe continuare a fare bene».

