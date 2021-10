Petev (CT Bosnia): «Dzeko e altri compagni hanno giocato bene nei club»

Ivajlo Petev, CT della Bosnia Erzegovina, ha parlato durante la conferenza stampa con i media locali dei giocatori che hanno giocato con i propri club, tra cui Edin Dzeko, bomber dell’Inter

CLUB − Entusiasta il CT della Bosnia Erzegovina, Petev sull’attaccante dell’Inter: «Ho un lato positivo in me. Penso sempre positivo. Non solo Edin Džeko e Smail Prevljak, la maggior parte dei membri della squadra nazionale ha giocato bene nei club. Li ho seguiti tutti, quindi ho una foto di tutti. La cosa più importante è l’unità». Dzeko ha già segnato sei gol nelle prime sette giornate di campionato come il Fenomeno Ronaldo durante la stagione 1997/98.

Fonte: Sport.avaz.ba