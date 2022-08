Petagna: «Scudetto al Napoli! Scorsa stagione il rimpianto più grande»

Petagna in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato della sua nuova esperienza al Monza, ma anche della lotta scudetto in Serie A citando in particolare la sua ex squadra, il Napoli.

LOTTA SCUDETTO – Andrea Petagna esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Adesso le grandi non stanno lasciando niente alle altre, ma nel girone di ritorno, quando i punti peseranno ancora di più. Lotta al vertice la scorsa stagione? Lo scudetto che non abbiamo vinto lo scorso anno è il rimpianto più grande perché avevamo un allenatore bravissimo e una rosa forte. Purtroppo è andata così. Quest’anno vincerà il Napoli. Ha tutto per riuscirci, compreso un pubblico eccezionale. Roma da scudetto? È una squadra fortissima che, grazie a un mercato incredibile, può puntare in alto».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti