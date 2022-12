Petagna, problemi in amichevole. A rischio la presenza contro l’Inter?

Andrea Petagna ha avuto problemi durante l’amichevole odierna del Monza contro il Torino. La squadra brianzola affronterà l’Inter il 7 gennaio in casa e l’attaccante rischia di saltare il match. Cosa è successo pochi attimi fa?

PROBLEMI – L’attaccante del Monza Andrea Petagna ha riscontrato problemi durante la gara amichevole disputata contro il Torino e persa per 4-1. Il giocatore ex Napoli ha chiesto il cambio al minuto 40 del primo tempo per una contusione al ginocchio destro e rischia di saltare il rientro in campo in vista della ripresa del campionato. L’Inter affronterà la squadra brianzola il 7 gennaio e non è certa la presenza di Petagna, su cui ancora non ci sono notizie aggiuntive sulle condizioni.