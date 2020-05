Pessina: “Serie A, vorrei giocare ma con regole! Contatti? SarÃ  difficile”

Pessina: “Serie A, vorrei giocare ma con regole! Contatti? Sarà difficile”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Hellas Verona, su “Radio Rai” dice la sua riguardo la ripresa del campionato di Serie A e i pareri discordanti. Il calciatore vuole ricominciare la sottolinea la necessità di alcune regole per la sicurezza.

RIPRESA SERIE A – Matteo Pessina dice la sua riguardo la ripresa del campionato di Serie A: «Ho sentito un po’ di pareri discordanti. C’è chi vuole ricominciare e chi no. A me piacerebbe ripartire ma servono regole certe perché la salute viene prima di tutto. Sicuramente qualche difficoltà ci sarà, in uno sport fisico come il calcio. Si possono evitare gli abbracci dopo i gol ma mentre giocheremo i contatti ci saranno e sarà difficile».