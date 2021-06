Pessina ieri ha ufficialmente sostituito Sensi nei convocati dell’Italia per gli Europei (vedi articolo). Il centrocampista dell’Atalanta, intervistato dai canali ufficiali della Nazionale, ha un messaggio per il compagno.

IL CAMBIO – Matteo Pessina rimpiazza Stefano Sensi agli Europei, dopo che quest’ultimo ha dovuto dare forfait per infortunio. Il nuovo numero 12 dell’Italia racconta le sue sensazioni: «È un’emozione grandissima, indescrivibile per un giocatore. Poter fare una competizione del genere è sicuramente un motivo di orgoglio, e anche un onore far parte di questo gruppo della Nazionale. Un messaggio per Sensi? Gli ho parlato subito quando si è fatto male. La prima cosa è stata dispiacermi per lui: come lo è per me lo sarebbe stato per lui una grande emozione fare un Europeo del genere. Poi lo conosco bene e siamo amici, è stato un dispiacere per lui».