Pessina: «Qui dopo infortunio Sensi, ma sentito sempre parte del gruppo»

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta e dell’Italia, ha parlato durante la conferenza stampa a Coverciano. Il giocatore, autore del secondo gol contro l’Austria agli ottavi di Euro 2020, ha commentato la sua presenza nel gruppo dovuto anche all’infortunio di Sensi, giocatore dell’Inter. Le sue parole sono riportate dal sito ufficiale della FIGC

GRUPPO − Così Pessina sulla sua presenza ad Euro 2020: «Ero partito come ventisettesimo, però, non ci pensavo più di tanto. Mi sono sentito sempre parte di questo gruppo. Infatti, sono rimasto anche nei primi giorni perché il mister mi aveva chiesto la cortesia di rimanere, per capire come si andava e cosa succedeva. Poi alla fine, come sapete, si è infortunato Stefano Sensi e io sono rientrato nella lista. Comunque, mi sono sempre sentito parte di questo gruppo».