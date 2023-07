Pessina: «Carlos Augusto importante, non conosco il suo futuro»

Il Monza ha giocato quest’oggi la sua prima amichevole della stagione, in serata il capitano Matteo Pessina ha rilasciato importanti dichiarazioni su Sky Sport sul compagno Carlos Augusto, su cui c’è l’Inter.

FUTURO – Pessina non sa nulla del futuro di Carlos Augusto, su c’è l’interesse dell’Inter: «È molto importante, è un giocatore che ha fatto la differenza quest’anno e ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli. Vedremo cosa riserverà il futuro per lui, ad oggi non lo so e non ti so dire niente».