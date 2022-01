Persyn, sei mesi buttati al Club Brugge. Al Westerlo per ripartire?

Persyn, centrocampista belga di proprietà dell’Inter, termina il prestito fallimentare al Club Brugge e si accasa al Westerlo. Sarà la piazza giusta per provare a imporsi?

FALLIMENTO – Tibo Persyn è uno dei migliori prospetti delle ultime stagioni della Primavera dell’Inter. E dopo tre stagioni con l’Inter U19, condite da 5 gol e 9 assist, il centrocampista classe 2002 è tornato in patria. La scorsa estate passa in prestito al Club Brugge, rimanendo per certi versi nerazzurro. E l’esperienza parte alla grande: alla seconda presenza in Jupiler Pro League parte titolare e trova anche il primo gol. Il turno successivo rimane in panchina, dopodiché non verrà più convocato. In sei mesi al Brugge rimangono appena 81 i minuti in campo. Persyn non sembra essere affatto nei piani dell’allenatore Alfred Schreuder, è notizia di ieri il suo passaggio al Westerlo (vedi annuncio). Club che sta guidando la Proximus League (seconda serie belga), dove il 20enne potrà forse trovare più spazio, in attesa di conoscere il suo futuro con maggiore chiarezza.