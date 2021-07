Persyn: «Inter, grande avventura. Due giocatori mi hanno aiutato molto»

Tibo Persyn è tornato ufficialmente al Club Brugge in prestito con diritto di riscatto (vedi articolo). Intervistato dai canali del club, il giocatore ha parlato della sua esperienza all’Inter e soprattutto dell’aiuto che gli è arrivato da Ivan Perisic e Romelu Lukaku.

NUOVA AVVENTURA – Queste le parole di Tibo Persyn ai microfoni ufficiali del Club Brugge, dopo il suo passaggio dall’Inter al club belga in prestito con diritto di riscatto: «Sono felice di essere tornato qui. All’Inter è stata una grande avventura, il calcio italiano è molto diverso dal nostro. Ivan Perisic mi ha parlato molto e mi ha aiutato, anche Romelu Lukaku. Mi hanno detto di giocare tranquillo e di pensare a divertirmi, a fare quello che devo fare. Mi sento davvero bene, sono ben riposato e mi sono anche preparato in maniera ottimale. Penso di essere mentalmente pronto per quello che verrà».