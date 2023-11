Perrotta: «Difesa Italia forte! Speriamo Dimarco possa ripetersi»

Perrotta, presente nel prepartita di Italia-Macedonia del Nord nel canale della FIGC, ha espresso la sua opinione riguardo la difesa azzurra titolare questa sera e un pensiero anche su Federico Dimarco.

IN DIFESA – Simone Perrotta ha parlato così della qualità della difesa italiana questa sera, elogiando i giocatori dell’Inter: «Dietro abbiamo tutto. La coppia centrale è forte, Gatti e Acerbi sono due giocatori che giocano in campionato. Dimarco mi auguro che possa fare un altro gol da 60 metri. Darmian è una garanzia perché dove lo metti sta dato che fa il terzino, centrocampista e il difensore centrale».

IN FINALE – Perrotta torna a parlare anche del famoso episodio in finale nel 2006: «Materazzi cosa ha detto a Zidane? Io in quel momento ero in panchina. Ma la cosa curiosa è che sia stato il primo VAR in assoluto perché è stato il quarto uomo, che aveva un monitor nella sua panchina, a richiamare l’arbitro. Cosa si sono detti non lo so e non mi interessa. Non gliel’ho mai chiesto (ride, ndr)».