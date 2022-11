Perrone: «Juventus-Inter mai normale! Calhanoglu top. Allegri, madama…»

Meno uno a Juventus-Inter, Derby d’Italia dalle mille sfumature. Calhangolu protagonista, Allegri per il sorpasso. Ne parla Perrone. Non sarà mai una gara normale

IL DERBY D’ITALIA − Perrone giudica la gara di domani sera sera per nulla banale. Il suo commento: «Juventus-Inter non sarà mai una partita normale. A volte si dice: non è decisiva, è troppo presto, per loro è più importante. La riduzione di Juventus-Inter è sempre una frottola, e la maggioranza (non silenziosa) rappresentata dai tifosi delle due squadre, lo sa benissimo. Questa, ad esempio, può valere il sorpasso in classifica di Madama (reduce da tre vittorie consecutive in campionato) sulla storica rivale e non è una questione di poco conto. Come non lo è per l’Inter che dopo uno scudetto vinto e un altro perso all’ultima giornata, ha un livello di aspettativa sicuramente più altro di quello della Juventus che, ora, sta vivendo alla giornata. L’Inter non può stare lontano dal vertice. Juventus-Inter, infine, arriva a due giornate dalla fine della prima parte della stagione a tre piazze. Il prossimo weekend si chiude per lasciare posto al Mondiale più grottesco della storia. E come ballerini che non vogliono mancare all’ultimo giro di valzer, dopo averne persi tanti, si potrebbero appalesare, tra i bianconeri, Angel Di Maria e Dusan Vlahovic, con i bagagli pronti. Allegri non molla i giovani, però, e Fagioli, dopo l’ottima prova col Psg e il gol delpieresco di Lecce avrà il suo spazio. Si va avanti con aggiustamenti continui, trovando rimedi, perché tutti hanno i loro problemi. Hakan Calhanoglu è tornato decisivo nell’Inter non solo come realizzatore ma come sostituto di Brozovic, anche con una buona predisposizione difensiva».