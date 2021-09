Perrone: «L’Inter ha un problema di gol! Dzeko bravo in smistamento»

Il giornalista Perrone, ospite di Sportitalia Mercato, torna sulla sfortunata serata di ieri in Champions League, con l’Inter battuta 0-1 dal Real Madrid all’89’. Per lui c’è un problema realizzativo, nonostante l’arrivo in estate di Correa e Dzeko dopo la partenza di Lukaku.

FATICA DAVANTI – L’analisi di Roberto Perrone si sofferma sull’attacco: «L’Inter ha un problema di gol. Cioè: Edin Dzeko è un bel giocatore di smistamento, ieri ha fatto anche lanci da mediano, però secondo me come goleador forse mi sbaglio ma non è più così puntuale. L’anno scorso Lautaro Martinez ha fatto diciassette gol, ma per tre anni ha fatto la seconda punta con qualcuno davanti. Il primo c’era Mauro Icardi, poi per due anni c’è stato Romelu Lukaku e lui era bello tranquillo. Faceva parte di una coppia dove la responsabilità dei gol era un po’ sbilanciata sull’altro, adesso il numero uno dev’essere lui. I gol li deve fare, l’altra sera ha avuto l’occasione e doveva farli. In Europa, specialmente con certe squadre non più galattiche come un tempo, non ti puoi permettere la minima distrazione. A squadre come il Real Madrid, che giocano la Champions League ininterrottamente e vanno avanti sempre, se lasci un tanto così ti fanno gol. Come è successo. I cambi? Denzel Dumfries all’inizio non ha fatto male. Forse ci si poteva aspettare qualcosa di più da Federico Dimarco dall’altra parte, però non è che abbiano inciso più di tanto».