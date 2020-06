Perrone: “Inter, inserimento Eriksen toglie equilibrio difensivo. Conte…”

Roberto Perrone, intervenuto nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” su “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter, vittoriosa nella trasferta di Parma. Si parla dell’inserimento di Christian Eriksen, che potrebbe aver minato gli equilibri difensivi della squadra.

EQUILIBRIO – Queste le parole di Roberto Perrone: «Inserimento Eriksen toglie equilibrio difensivo? Può essere una conseguenza. De Vrij diceva che il nuovo modulo ha portato delle difficoltà, ma che la squadra era disposta a continuare su questa strada. Interessante è stata la rimonta dell’Inter di ieri sera. Il tentativo di inserire il danese, cambiando il canonico 3-5-2 dimostra che Conte non è un allenatore integralista. Ha anche i suoi dati duttili. Ricordiamo che alla Juventus partì con il 4-2-4 e poi inserì il 3-5-2 che non ha più abbandonato. Con Eriksen sta facendo la stessa cosa, bisogna vedere se la squadra riuscirà a seguirlo. Gagliardini? È un ragazzo umanamente molto interessante e capace. Di errori come il suo se ne sono visti tanti».