Perrone: «Inter, appassimento della forza centrale. Calhanoglu in calo»

Roberto Perrone, su Sky Sport 24, ritiene il centrocampo dell’Inter in grande difficoltà. Motivo per cui l’intera squadra ha raccolto degli ultimi risultati deludenti. Calhanoglu non si salva

PERIODO DI APPASSIMENTO − Il giornalista Roberto Perrone vede un calo su tutto il centrocampo nerazzurro: «Hakan Calhanoglu era uno dei tre pilastri insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, ma da gennaio in poi non è stato più cosi determinante. È calato ed è diventato meno importante per la squadra. Il vero problema dell’Inter è l’appassimento di questa forza centrale. Calhanoglu, così come Barella e anche Brozovic, sono calati. Il turco deve risalire la china».