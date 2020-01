Perrone: “Eriksen attaccante all’Inter? Si rifà alla Juventus di Conte”

Nelle discussioni sul ruolo di Eriksen all’Inter c’è chi dice che il danese possa anche essere una sorta di attaccante aggiunto. Il giornalista e scrittore Roberto Perrone, ospite del programma di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, fa un parallelo con la prima Juventus di Conte (stagione 2011-2012).

GIÀ SUCCESSO – Per Roberto Perrone il ruolo di Christian Eriksen nell’Inter resta da definire: «Io non ho mai visto Antonio Conte con un trequartista. La faccenda di Eriksen attaccante si rifà alla Juventus di Conte, dove spesso accanto alla punta giocava Claudio Marchisio: più di una volta l’ha fatto giocare. Conte è uno che tiene sotto pressione tutti, anche se stesso ovviamente infatti si logora facilmente. Il tempo di Conte in una società è massimo tre anni: lui tiene sotto pressione non solo i giocatori ma anche la società, l’Ufficio Stampa e i giardinieri che potano le siepi ad Appiano Gentile. Questo è un modo di tenere sotto pressione il club, cioè dire che c’è sempre qualcosa che si può aggiungere».