Perrone: “Conte ha difficoltà in Champions, ieri comunicazione sbagliata”

Antonio Conte Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Roberto Perrone ha commentato l’eliminazione dell’Inter dalle coppe, soffermandosi su Conte.

PROBLEMA CON LA CHAMPIONS LEAGUE – “Sono d’accordo con Padovan (QUI le sue parole) sulle possibilità dell’Inter di vincere lo scudetto. Conte è difficile discuterlo per i risultati che ha avuto, ma i suoi risultati in Champions League sono strani. Il suo score è un po’ povero rispetto all’allenatore che è. Altro aspetto quello della comunicazione, un po’ strano. L’eliminazione non è arrivata con lo Shakhtar Donetsk, ma a causa dei risultati precedenti. Successe la stessa cosa nel 2013 con la Juve, quando arrivò all’ultima giornata a Istanbul col Galatasaray. Ai tempi tutto fu rinviato per neve e sì che avrebbe potuto lamentarsi. Invece disse chiaramente che la qualificazione era stata persa prima, senza alibi”.