Perrone: «Con Juventus-Inter giornata pro-Milan. Bene o male a tre»

Perrone vede la ripresa della Serie A con un punto a favore del Milan, vista Juventus-Inter e non solo. Questo il commento del giornalista, ospite per La Domenica Sportiva su Rai 2.

SI RICOMINCIA – Roberto Perrone valuta il ritorno della Serie A: «Quella di domenica è pro-Milan, ovviamente, con Atalanta-Napoli senza Victor Osimhen e Juventus-Inter. Comunque il bello di questo campionato è che tutte queste squadre hanno perso punti con compagini di livello tecnico inferiore. Possono ancora perdere punti ovunque: è un bellissimo campionato come non me ne ricordo nel terzo millennio. Bene o male con tre squadre, quasi quattro perché la Juventus la metto a metà visto che ha bisogno che tutte e tre crollino».