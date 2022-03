Perrone: «Barella, da lui ci si aspetta un ritorno. Juventus-Inter stimolo»

Roberto Perrone, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato di Barella. Il centrocampista dell’Inter ha avuto un calo fisico in queste ultime settimane ma con la Juventus può ritornare

STIMOLO − Secondo Perrone, la gara tra Juventus e Inter può dare una scossa anche al centrocampista sardo: «Nicolò Barella? È stato fino a pochi mesi fa, uno dei giocatori più importanti per l’Inter e l’Italia. Poi, la fatica, i cicli del calcio non so… La sua assenza si è vista sia nel club che in Nazionale. È uno di quei giocatori di cui ci aspettiamo il ritorno, Juventus-Inter è sempre un bello stimolo. Barella nell’Italia rimane uno di quelli per cui investire sul futuro».