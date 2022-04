Perrone: «Aveva ragione Boniperti! E Inter-Milan lo dimostra. Il vero derby…»

Perrone si focalizza sul Derby di Milano guardando già oltre il netto risultato in Coppa Italia. Il noto giornalista, nel suo commento per il Corriere dello Sport oggi in edicola, sottolinea l’importante scarica di fiducia dell’Inter in vista del finale di stagione. Di seguito un estratto del commento di Perrone

PERIODO POSITIVO – Il commento di Roberto Perrone sulle colonne del Corriere dello Sport odierno riguarda Inter-Milan: “Dite quello che volete, aveva ragione Giampiero Boniperti: vincere è l’unica cosa che conta. Comunque vincere, in qualunque modo, aiuta a vincere. L’Inter, che alla quarta sfida stagionale schianta il Milan, ne è la dimostrazione evidente. Il 3 aprile era arrivata a casa Juventus con l’acqua di una crisi irreversibile alla gola. E ha giocato una gara di inesistente cabotaggio. Eppure ha conquistato i tre punti con un doppio rigore di Hakan Calhanoglu trovato quasi per caso. Senza un tiro in porta, a parte i due dal dischetto. Il risultato ha cambiato la direzione della squadra di Simone Inzaghi. La freccia del grafico è schizzata verso l’alto. Da quel momento tutto è andato nel verso giusto, punteggio e prestazioni”.

DERBY SCUDETTO – Perrone si sofferma sull’importanza della vittoria nerazzurra nella stracittadina milanese: “[…] Ora, questo derby di Coppa Italia è una tappa. Un passaggio del derby più lungo che dura da tutto l’anno sociale e bisogna capire quanto questo risultato influirà sui risultati dell’ultimo tratto di strada. Insomma l’effetto sulle due squadre. Per l’Inter è più facile: con sei partite a disposizione, vincendole tutte sarà di nuovo campione d’Italia. E questa nuova scarica di fiducia, grazie al successo sul secondo storico rivale, non potrà che portare benefici. Proprio come è avvenuto dopo la vittoria di Torino […]”. Questo il pensiero di Perrone, che confida nell’effetto positivo del primo e ultimo Derby di Milano stagionale vinto dall’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Perrone

