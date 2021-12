Peroni: «Rispetto a Conte quest’Inter guarda al futuro. Perisic reinventato»

Il giornalista Peroni vede l’Inter ribaltata rispetto all’esperienza di Conte. Ospite di Sportitalia, ha indicato anche Perisic fra i giocatori valorizzati sotto la guida di Inzaghi.

IN CRESCITA – Il giornalista Giulio Peroni fa un parallelo con la scorsa stagione dell’Inter: «Antonio Conte aveva avuto dei problemi con Achraf Hakimi, lo lasciava fuori per atteggiamento. Denzel Dumfries è invece rimasto fuori per un problema tecnico-tattico: si capisce che è un ragazzo che dà l’anima, ma deve capire i meccanismi. Rispetto a Conte questa squadra guarda al futuro, perché con lui si sapeva già dall’incontro dell’agosto prima dello scudetto che non c’era futuro. Simone Inzaghi è garanzia: sembra interista da sempre, è entrato benissimo nei meccanismi con grande voglia e conoscenza. Ha voluto imparare le cose dell’Inter: reinventa Ivan Perisic come non si è mai visto, gente che è da tanti anni all’Inter. Inzaghi in questo momento merita 10+».