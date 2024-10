Peroni: «Parole di Frattesi giuste, andare oltre il politically correct»

L’Italia domani giocherà contro Israele e sarà della partita anche Davide Frattesi. Il centrocampista, secondo Peroni, ha detto parole corrette ieri in conferenza stampa.

PAROLE GIUSTE – Giulio Peroni a Sportitalia ha commentato positivamente le parole di ieri in conferenza stampa di Davide Frattesi sull’attuale qualità della Nazionale in confronto con quelle precedenti: «Ha detto la verità, però detto questo l’Italia sta acquisendo anima ma meno personalità. Contro il Belgio ha dimostrato in parte di averla, avere un uomo in meno e tracimare in quel modo è segno di come la squadra debba crescere. Frattesi ha fatto bene, ha detto la verità, ogni tanto è giusto andare oltre il politically correct. Questa nazionale oggi è interessante, manca forse il fuoriclasse, ma è molto futuribile. Devo secondo me migliorare nell’autostima».