Peroni: «Marotta presidente vero! Nell’Inter incidono due fattori»

A parlare di Beppe Marotta e di alcune problematiche in seno all’Inter il collega Peroni. Le sue parole anche di elogio nei confronti del presidente.

DUE FATTORI – Il collega Giulio Peroni, ospite negli studi di Sportitalia, ha elogiando Beppe Marotta, che oggi ha vinto il premio Liedholm. Peroni allo stesso tempo ha individuato i due elementi di difficoltà dei nerazzurri: «Marotta è veramente un presidente, uomo di calcio che ha costruito un’Inter duratura, all’interno di una proprietà difficile. Il miglior dirigente italiano nello staff migliore. Buon campionato dell’Inter in un campionato contro Lazio e Fiorentina che stanno facendo cose incredibili. Inter con doppia faccia, zero gol in Champions League e 14 in campionato. Non è cambiata rispetto all’anno scorso, possono incidere due fattori: fattore anagrafico e fattore fame. Marotta e Inzaghi sicuramente ci lavoreranno per trovare la soluzione».