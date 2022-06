Peroni: «Lautaro Martinez via? L’Inter ne sacrifichi un altro, ma non Bastoni!»

Si discute del rischio che l’Inter sia costretta di nuovo a fare cassa vendendo un pezzo pregiato. Ospite di Calciomercato Weekend, su Sportitalia, il giornalista Peroni si augura che non sia uno fra Lautaro Martinez e Bastoni.

I BIG IN VENDITA – Giulio Peroni analizza le possibili cessioni dell’Inter: «Per Alexis Sanchez, diversamente da Arturo Vidal, non c’è la clausola sulla buonuscita, non si sono accordati. Ovviamente non si farà trovare impreparato, ma sono due stipendi molto alti che l’Inter andrà ad abbassare. Poi prenderà Henrikh Mkhitaryan, con uno stipendio che si aggira sui quattro milioni. Lautaro Martinez via? Scegliendo fra un attaccante e un difensore bisognerebbe sacrificare il difensore, ma non Alessandro Bastoni».