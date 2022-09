Peroni: «Inzaghi ha una lacuna! Allena l’Inter, non può mettere Gagliardini»

Dal giornalista Peroni arriva un evidente attacco frontale a Inzaghi, per le sue scelte discutibili in questo inizio di stagione. Da Calcio Live Weekend una critica anche sulla scelta di mettere Gagliardini in Lazio-Inter.

ALLENATORE SPENTO – Giulio Peroni non è convinto dalle idee di Simone Inzaghi: «L’Inter ha un possesso palla estenuante, sembra calcetto! Fa lo schemino, torna indietro, parte sempre dal basso per cui il lancio lungo è una cosa da oratorio. Si deve sempre iniziare l’azione a dieci metri dal portiere, ma tutto questo se è sterile col possesso palla 60% che non crea occasioni da rete alla fine che cos’è? Non è dominio, è incapacità. È una squadra un po’ depressa l’Inter, ma è una depressione che parte da lontano. La dirigenza vorrebbe fare cose di un certo tipo, la proprietà vuole fare in un’altra direzione anteponendo il bilancio al successo sportivo. Già lì c’è un derby in casa, poi c’è un allenatore che sta dimostrando di avere una lacuna nel coraggio. In cosa sbaglia Inzaghi? Stai allenando l’Inter, non puoi giocarti la carta Roberto Gagliardini! Non puoi lasciare fuori Federico Dimarco, che comunque spinge, e mettere a sinistra un giocatore sacrificato come Matteo Darmian. O fai la marcatura su Rafael Leao come negli anni Ottanta oppure regali metri all’avversario: Inzaghi ha questa lacuna al momento, regala metri e psicologia all’avversario».