Peroni: «Inter, spogliatoio di leadership forte! Sanchez che c’azzecca?»

Peroni avanza numerosi dubbi sul ritorno all’Inter di Alexis Sanchez. Il giornalista, ospite della trasmissione di Sportitalia, non comprende la scelta dirigenziale.

STRANEZZE – In estate, col suo ritorno all’Inter, Alexis Sanchez ha fatto molto discutere. Come sta continuando a fare anche negli ultimi giorni dal ritiro della Nazionale cilena. Giulio Peroni si pronuncia sul nerazzurro così: «Evidentemente un pochino di tafazzismo aleggia nella dirigenza dell’Inter, nonostante in questi anni abbia dimostrato di essere la numero uno. Sanchez è un giocatore che l’Inter ha faticato a far andar via. Sarebbe curioso sapere il perché di questo ritorno. Sanchez in forma e ancora un giovanotto non è da discutere sul piano tecnico. La cosa strana è che l’Inter è passata da avere un budget enorme per l’attaccante a spostarlo poi sul difensore. Ed è passata ad attaccanti ultra trentenni. Però l’Inter ha preso Marko Arnautovic per il trascorso storico e perché ha dimostrato personalità. Sanchez invece ti ha creato problemi in passato. Sarebbe importante sapere come viene accolto nello spogliatoio un giocatore con un trascorso del genere. Soprattutto dopo quest’ultimo capitolo con la Nazionale. Lo spogliatoio nerazzurro, col ricambio di leadership che c’è stato, adesso sembra fortissimo. Mi chiedo, questo comportamento di Sanchez che c’azzecca con lo spogliatoio dell’Inter?»