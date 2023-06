Peroni: «Futuro? Attenzione alle parole di Zhang! All’Inter serve…»

Peroni analizza alcune dichiarazioni di Steven Zhang (vedi articolo) dopo la finale di Champions League. Il giornalista, intervenuto su Sportitalia, parla anche degli acquisti che servirebbero all’Inter per raggiungere uno status ideale.

SENZA PAURA – Giulio Peroni esprime alcune considerazioni sul futuro dell’Inter, tra la presidenza e il calciomercato: «Gli Zhang molto più di prima sono legati a questa squadra. Le parole di Steven Zhang vanno prese con estrema attenzione. Non abbiamo mai sentito parole futuribili in questi anni, ma parole di autofinanziamento. Qui si parla invece di dobbiamo riprovarci. L’Inter è una squadra composta da leader, ovvero persone, uomini, lo hanno dimostrato, non hanno paura. Simone Inzaghi ha creato un gruppo solido. L’asticella si alza con un giocatore per reparto sicuramente: un difensore, un centrocampista che possa fare la doppia fase e che salti anche l’uomo, poi una punta titolare e una non titolare. Romelu Lukaku? Bisogna fare i conti con questo giocatore, ma nei momenti decisivi lui non c’è».