Peroni: «Cagliari-Inter? Inzaghi ha l’antidoto. Giocherà come in finale!»

Giulio Peroni analizza le scelte di Simone Inzaghi alla vigilia di Cagliari-Inter, deducendo le intenzioni e le volontà dell’allenatore nerazzurro. Ecco l’interpretazione del giornalista.

SCELTA CHIARA – Giulio Peroni è ospite di Sportitalia alla vigilia di Cagliari-Inter, ultima sfida dell’anno. Proprio sul tema e sulla parte alta della classifica il giornalista dichiara: «Chi chiude il 2024 in testa la classifica? Direi l’Atalanta, ma va a Roma. La Lazio non può fare il secondo crollo contro il secondo competitor. Quella fu una partita giustamente vinta dall’Inter ma più sfortunata, perché la Lazio aveva giocato un ottimo primo tempo. L’Atalanta è la squadra del momento, però la Lazio non ha smesso di essere la sorpresa. Se è vero che l’Inter ha due difensori come Benjamin Pavard e Francesco Acerbi fuori, è anche vero che i tre che Inzaghi metterà a Cagliari sono difensori puri. Non ci sarà il braccetto che è un mezzo difensore, per intenderci il Carlos Augusto di turno».

Cagliari-Inter, Peroni analizza le scelte di mister Inzaghi!

COME UNA FINALE – Giulio Peroni prosegue, interpretando le scelte dell’allenatore nerazzurro per Cagliari-Inter: «Da queste scelte capiamo anche cosa si aspetta Inzaghi. Giusto pensare all’atmosfera di Cagliari e all’ambiente difficile che l’Inter troverà, ma Inzaghi si presenta come se fosse davvero una partita decisiva. L’allenatore nerazzurro ha capito che l’antidoto anti-fame per una squadra che vince da anni è creare finali di continuo. Per cui questa formazione un po’ deve stupire, perché vuol dire che lui vuole il meglio. Mkhitaryan non lo fa respirare, perché lui è garanzia di ordine tattico. Inzaghi va a Cagliari per giocarsi una finale».