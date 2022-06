Peroni: «Bellanova-Asllani? Più responsabilità per uno! Marotta chirurgo»

Giulio Peroni, ospite negli studi di Sportitalia, si è espresso sui prossimi due acquisti dell’Inter, Bellanova e Asllani. Uno dei due avrà un peso maggiore sulle spalle. Poi elogi a Marotta

ACQUISTI − Secondo Peroni, Bellanova avrà maggior peso rispetto Asllani: «Asllani se vogliamo andrebbe a coprire il ruolo di vice Brozovic. Lui è inamovibile, non è facile ma avrà un ruolo ben definito. Bellanova è bravo in fascia ma in quale fascia? A destra c’è forse Dumfries che potrebbe partire; a sinistra Gosens. Avrebbe un peso sulle spalle decisamente superiore ad Asllani perché arriverà per fare il titolare probabilmente. Darmian lo considero fondamentale, a volte è stato più decisivo di Dumfries stesso. Marotta? Il chirurgo dell’Inter, il più grande acquisto degli ultimi anni».