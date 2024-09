Perisic verso una rivale europea della Juventus: ex Inter svincolato

Ivan Perisic, dopo essersi svincolato dall’Hajduk Spalato, cerca una nuova sistemazione. Per l’ex Inter sta per presentarsi un’intrigante esperienza in un club europeo rivale della Juventus.

ESPERIENZA – L’ex Inter Perisic ha avuto un’estate piuttosto movimentata. Dopo aver disputato l’Europeo con la Croazia, eliminata precocemente ai gironi dall’Italia, ha dovuto convivere anche con l’addio dall’Hajduk Spalato. L’esterno, ritornato a casa dopo l’esperienza al Tottenham e ripresosi da un brutto infortunio, ha avuto dei disguidi con Rino Gattuso, decidendo così di lasciare nuovamente la Croazia. Negli ultimi giorni del calciomercato, è stato anche contattato da un paio di club di Serie A, come Monza e Como. Ma alla fine, ha deciso di aspettare da free agent qualche altra opportunità. Ora si è fatto avanti il PSV Eindhoven.

Perisic al lavoro col PSV: l’ex Inter può rigiocare in Champions League

POSSIBILITÀ EUROPEA – Come riferisce Fabrizio Romano, il PSV Eindhoven, infatti, sta lavorando per acquisire Perisic da giocatore svincolato. Per Perisic si tratterebbe di una nuova inedita esperienza. Il croato ex Inter non ha mai giocato nel campionato olandese. Inoltre, avrebbe anche l’occasione di ritrovare la Champions League. Il PSV questa sera sarà la prima rivale europea della Juventus. Nel suo cammino, gli olandesi allenati da Mark van Bommel incontreranno PSG, Sporting Lisbona, Liverpool, Brest, Girona, Stella Rossa e Shakhtar Donetsk.