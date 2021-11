Perisic, un ex nerazzurro lo chiama all’Hajduk: «Tornerebbe, ma è difficile»

Ivan Perisic è uno degli idoli dei tifosi croati, anche grazie alle grandi prestazioni con la nazionale. L’esterno dell’Inter è in scadenza di contratto e i tifosi dell’Hajduk Spalato lo rivorrebbero nella squadra che lo ha lanciato. A parlarne anche l’ex nerazzurro Marko Livaja, intervistato dal sito croato Dalmatinski Portal.

RITORNO IN CROAZIA – Ivan Perisic è ormai destinato a “divorziare” dall’Inter. Il suo contratto è in scadenza a giugno e ormai è stato reso noto che non rinnoverà. Per questo i tifosi dell’Hajduk Spalato lo rivorrebbero nella squadra che lo ha lanciato e proprio di questo ha parlato l’attaccante del club croato ed ex nerazzurro Marko Livaja. Queste le sue parole: «Guarda e commenta tutte le nostre partite. Anche dopo l’ultima vittoria ho ricevuto un suo messaggio, ha voluto congratularsi con me. Ci guarda sempre. Non voglio mettergli pressione con la storia di un ritorno qui all’Hajduk. So che lui tornerebbe, ma chiaramente non è facile. Sta a lui e alla sua famiglia decidere cosa sia meglio per la sua carriera».